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Російські терористи вдарили по порту на Одещині під час грози
Російські терористи вдарили «Калібрами» по порту на Одещині під час грозиhttps://racurs.ua/ua/n185522-rosiyski-terorysty-vdaryly-kalibramy-po-portu-na-odeschyni-pid-chas-grozy.htmlРакурс
У ніч проти 27 липня росіяни вдарили «Калібрами» по портовій інфраструктурі Одещини на критично малій висоті, що ускладнило виявлення. Є влучанням в одну з адмінбудівель порту.
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Загинув працівник. Пошкоджене виробниче обладнання вантажного термінала, повідомили в ОК «Південь».
Ракети «Калібр» були випущені з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.
Нагадаємо, що під час ракетного удару 26 липня ППО збила 36 крилатих ракет у різних регіонах України. Утім, головний удар припав на Старокостянтинів у Хмельницькій області.
Пабліки писали про вибухи в регіоні і в ніч на 27 липня. Йшлося про можливу атаку «шахедів».
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