Російські терористи вдарили по порту на Одещині під час грози

https://racurs.ua/ua/n185522-rosiyski-terorysty-vdaryly-kalibramy-po-portu-na-odeschyni-pid-chas-grozy.html

Ракурс

У ніч проти 27 липня росіяни вдарили «Калібрами» по портовій інфраструктурі Одещини на критично малій висоті, що ускладнило виявлення. Є влучанням в одну з адмінбудівель порту.

.

Загинув працівник. Пошкоджене виробниче обладнання вантажного термінала, повідомили в ОК «Південь».

Ракети «Калібр» були випущені з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.

Нагадаємо, що під час ракетного удару 26 липня ППО збила 36 крилатих ракет у різних регіонах України. Утім, головний удар припав на Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Пабліки писали про вибухи в регіоні і в ніч на 27 липня. Йшлося про можливу атаку «шахедів».