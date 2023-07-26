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Під Кліщіївкою ЗСУ "денацифікували" ще одного російського воєнкора
Карлсон полетів і не обіцяв повернутися — під Кліщіївкою ЗСУ «денацифікували» ще одного російського воєнкораhttps://racurs.ua/ua/n185520-karlson-poletiv-i-ne-obicyav-povernutysya-pid-klischiyivkou-zsu-denacyfikuvaly-sche-odnogo.htmlРакурс
Під Кліщіївкою українська армія «денацифікувала» ще одного російського воєнкора з позивним Карлссон.
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Цей терорист займався не тільки «медійною діяльністю», а ще й був командиром загону БПЛА кадирівського підрозділу «Ахмат», повідомляють росЗМІ.
З жовтня 2022 року він вів телеграм канал на 40 тисяч підписників, де висвітлював роботу БПЛА свого підрозділу. Виходячи з публікацій, останні дні перебував в районі Кліщіївки.
Це вже третій за останні дні ліквідований медійний московит, що висвітлював війну в себе в телеграмі. Раніше повідомлялося про знищення пропагандиста Журавльова.
Ліквідовано також командира 112 окремого вертолітного полку ЗС рф Віталія Табачнікова.
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