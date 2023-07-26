Артилерійські міни 120ER виробництва М’янми на озброєнні російських військових. Липень 2023. Фото: Ukraine Weapons Tracker

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Ракурс

На озброєнні російських військових помітили артилерійські боєприпаси виробництва М’янми. Більшість маркувань на боєприпасах стерта, проте міни змогли ідентифікувати.

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Відповідні фото показали у Твіттер Ukraine Weapons Tracker. Виявилося, що московити застосовують 120-мм артилерійські міни з М’янми.

#Ukraine: The Russian Military now uses ammunition made by �� Myanmar — Burmese 120ER 120mm HE mortar bombs recently appeared in Russian service.



Previously, no transfers of ammunition from Myanmar to Russia have been reported. ⬇️ pic.twitter.com/NePac4BICf — �� Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 26, 2023

Більшість маркувань на боєприпасах стерта, проте міни 120ER змогли ідентифікувати завдяки характерній формі хвостовиків, залишковому маркуванню та підривникам, пише «Мілітарний».

Раніше про постачання боєприпасів до росії з території М’янми не повідомлялося, проте російські дипломати постійно намагалися налагодити тісні зв’язки з М’янмою. Ще у лютому цього року США турбувала співпраця м’янмарської хунти та Росії.

Після державного перевороту в лютому 2021 року контрольована військовими М’янма швидко розширила ядерну та оборонну співпрацю з росією.

У вересні минулого року старший генерал Мін Аун Хлайн відвідав росію для участі в Східному економічному форумі та погодив з Кремлем дорожню карту ядерної співпраці, включаючи можливість реалізації проєкту невеликого модульного реактора в М’янмі.

Також у грудні минулого року російська делегація у складі близько десятка старших військових на чолі з генерал-полковником Олексієм Кімом відвідала М’янму.

За даними Державного департаменту США, багато перевірених звітів свідчать про те, що росія надає військовим М’янми зброю, яка «дає змогу увічнити насильство, звірства та порушення прав людини проти народу Бірми».

У 2022 році стало відомо, що Повітряні сили М’янми прийняли перші два російські винищувачі Су-30СМЭ. М’янма таким чином стала першим замовником та одержувачем літака Су-30 СМЭ — експортної версії винищувача Су-30СМ.