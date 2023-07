На озброєнні російських військових помітили артилерійські боєприпаси виробництва М’янми. Більшість маркувань на боєприпасах стерта, проте міни змогли ідентифікувати.

Відповідні фото показали у Твіттер Ukraine Weapons Tracker. Виявилося, що московити застосовують 120-мм артилерійські міни з М’янми.

#Ukraine: The Russian Military now uses ammunition made by �� Myanmar — Burmese 120ER 120mm HE mortar bombs recently appeared in Russian service.



Previously, no transfers of ammunition from Myanmar to Russia have been reported. ⬇️ pic.twitter.com/NePac4BICf