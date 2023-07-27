NYT пишет, что США поделятся с Международным уголовным судом информацией о военных преступлениях россии в Украине

https://racurs.ua/n185523-ssha-podelyatsya-s-mejdunarodnym-ugolovnym-sudom-informaciey-o-voennyh-prestupleniyah.html

Ракурс

Президент США Джо Байден негласно розпорядився, щоб чиновники його адміністрації почали ділитися з Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі свідченнями російських воєнних злочинів в Україні. Про це з посиланням на джерела повідомляє The New York Times.

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За даними журналістів, таке рішення Байден ухвалив днями, попри те, що Пентагон кілька місяців виступав проти передачі подібних відомостей до МКС. Як раніше писала The New York Times, у військовому відомстві побоювалися, що така співпраця стане прецедентом, через який суд у майбутньому зможе притягувати до відповідальності американців.

Незрозуміло, чому Байден так довго ухвалював це рішення і що стало приводом для того, щоб він його в результаті прийняв, зазначає видання.

Адміністрація президента США ще офіційно не оголошувала про зміни у своїй політиці, а також як саме Вашингтон збирається співпрацювати з Гаагою. Проте 25 липня Білий дім повідомив про це членів Конгресу, стверджують джерела газети.

Серед відомостей американських спецслужб, які можуть зацікавити Гаагу, The New York Times називає інформацію про те, що російські офіційні особи приймали рішення про завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та вивезення тисяч українських дітей з окупованих рф територій країни. США вже поділилися частиною цих відомостей з українською прокуратурою, але поки що утримувалися від співпраці з Гаагою.

Юрисдикція МКС поширюється на злочини, скоєні на території країн, що ратифікували Римський статут (угоду, відповідно до якої було засновано суд), або злочини, скоєні громадянами цих країн у будь-якій точці світу. Наразі статут ратифікували понад 120 країн світу. США та росія цього не зробили.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента росії Володимира Путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії. Аналогічного ордера видано стосовно російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.