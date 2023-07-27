Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине спортсменам разрешили соревноваться с россиянами и белорусами, но есть условия
В Украине спортсменам разрешили соревноваться с россиянами и белорусами, но есть условияhttps://racurs.ua/n185524-v-ukraine-sportsmenam-razreshili-sorevnovatsya-s-rossiyanami-i-belorusami-no-est-usloviya.htmlРакурс
Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу про заборону участі українським спортсменам у змаганнях, де присутні атлети з росії чи білорусі.
.
Тепер участь для українців заборонена лише у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси «під своїм національним прапором, використовують національну символіку або діями чи заявами висловлюють приналежність до рф чи білорусі».
Це означає, що Україна перестає бойкотувати змагання, де спортсмени з росії та білорусі змагаються у нейтральному статусі.
Зміни відбулися на тлі висловлювань міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта щодо можливості перегляду указу на користь пом’якшення заборони.
Зняття заборони дозволить українським атлетам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року. Змагання пройдуть у Парижі.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надіслав запрошення 203 країнам для виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Їх не отримали росія, білорусь та Гватемала. Їхні спортсмени не зможуть виступити під своїми прапорами.
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...