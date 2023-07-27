В Україні спортсменам дозволили змагатися з росіянами та білорусами, але є умови

https://racurs.ua/ua/n185524-v-ukrayini-sportsmenam-dozvolyly-zmagatysya-z-rosiyanamy-ta-bilorusamy-ale-ie-umovy.html

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Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу про заборону участі українським спортсменам у змаганнях, де присутні атлети з росії чи білорусі.

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Тепер участь для українців заборонена лише у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси «під своїм національним прапором, використовують національну символіку або діями чи заявами висловлюють приналежність до рф чи білорусі».

Це означає, що Україна перестає бойкотувати змагання, де спортсмени з росії та білорусі змагаються у нейтральному статусі.

Зміни відбулися на тлі висловлювань міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта щодо можливості перегляду указу на користь пом’якшення заборони.

Зняття заборони дозволить українським атлетам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року. Змагання пройдуть у Парижі.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надіслав запрошення 203 країнам для виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Їх не отримали росія, білорусь та Гватемала. Їхні спортсмени не зможуть виступити під своїми прапорами.