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росія та білорусь не отримали запрошення на Олімпіаду в Парижі, але їхні спортсмени мають шанси взяти участь в Іграх
росія та білорусь не отримали запрошення на Олімпіаду в Парижі, але їхні спортсмени мають шанси взяти участь в Іграхhttps://racurs.ua/ua/n185501-rosiya-ta-bilorus-ne-otrymaly-zaproshennya-na-olimpiadu-v-paryji-ale-yihni-sportsmeny-maut-shansy.htmlРакурс
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно запросив на Олімпіаду в Парижі 203 країни, виключивши зі списку росію і білорусь.
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Про це повідомив 26 липня офіційний Твіттер МОК.
Комітет надіслав запрошення 203 країнам. Запрошення на участь надсилається рівно за рік до старту Олімпіади — змагання 2024 року в Франції розпочнуться саме 26 липня.
Не отримали запрошення лише три країни — Гватемала (відсторонена МОК), а також росія та білорусь.
Відсутність запрошення означає, що ці країни не будуть представлені на Олімпіаді-2024 під своїм прапором. Водночас, це не означає, що спортсмени з росії чи білорусі не будуть змагатися на Іграх.
Як зазначено у заяві МОК, рішення щодо їх участі буде «ухвалене в правильний час».
Попередньо, це може відбутися на сесії МОК у жовтні 2023 року.
Московитське питання
Попри відсутність запрошення, спортсмени з білорусі та росії зберігають можливість взяти участь в Іграх.
Питання про участь спортсменів із росії й білорусі в Олімпійських іграх обговорюється відтоді, як Кремль почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Раніше МОК оголосив, що ухвалюватиме рішення щодо участі окремих, нейтральних спортсменів із російським або білоруським паспортом, «відповідно до рекомендацій для міжнародних федерацій і організаторів міжнародних спортивних заходів щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, у відповідний час».
Минулого тижня Міжнародна федерація гімнастики вирішила допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під егідою організації в нейтральному статусі від 1 січня 2024 року, тоді як раніше цього місяця Генеральна асамблея Олімпійської ради Азії проголосувала за те, щоб допустити максимум 500 спортсменів із цих країн до змагань, щоб вони могли отримати кваліфікацію на Паризькі ігри.
Україна наполягає на тому, що, враховуючи агресію росії проти України та допомогу білорусі у веденні війни, російські й білоруські спортсмени не повинні бути присутніми на міжнародних спортивних аренах.
Бах сказав, що на Ігри в Парижі продали понад 7 млн квитків. Ці змагання стануть першими в історії Олімпійськими іграми з гендерним паритетом, оскільки МОК виділив однакову кількість квот для спортсменок і спортсменів.
Присутність російських спортсменів, тренерів, інструкторів на змаганнях пов’язана з високим ризиком для безпеки, миролюбності та доброчесності цих змагань.
Літня Олімпіада відбудеться з 26 липня до 11 серпня 2024 року, а Паралімпіада — з 28 серпня до 8 вересня.
У лютому 2023 року понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни росії і білорусі не були допущені до змагань як «нейтральні» особи. Але після цього Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити до змагань спортсменів із росії та білорусі в нейтральному статусі з дотриманням низки умов.
У рф ці критерії назвали «дискримінаційними». Україна та низка інших країн засудили це рішення МОК.
У квітні Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям національних збірних брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з рф чи білорусі.
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