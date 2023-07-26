росія та білорусь не отримали запрошення на Олімпіаду в Парижі, але їхні спортсмени мають шанси взяти участь в Іграх

https://racurs.ua/ua/n185501-rosiya-ta-bilorus-ne-otrymaly-zaproshennya-na-olimpiadu-v-paryji-ale-yihni-sportsmeny-maut-shansy.html

Ракурс

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно запросив на Олімпіаду в Парижі 203 країни, виключивши зі списку росію і білорусь.

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Про це повідомив 26 липня офіційний Твіттер МОК.

Комітет надіслав запрошення 203 країнам. Запрошення на участь надсилається рівно за рік до старту Олімпіади — змагання 2024 року в Франції розпочнуться саме 26 липня.

Не отримали запрошення лише три країни — Гватемала (відсторонена МОК), а також росія та білорусь.

Відсутність запрошення означає, що ці країни не будуть представлені на Олімпіаді-2024 під своїм прапором. Водночас, це не означає, що спортсмени з росії чи білорусі не будуть змагатися на Іграх.

Як зазначено у заяві МОК, рішення щодо їх участі буде «ухвалене в правильний час».

Попередньо, це може відбутися на сесії МОК у жовтні 2023 року.

Московитське питання

Попри відсутність запрошення, спортсмени з білорусі та росії зберігають можливість взяти участь в Іграх.

Питання про участь спортсменів із росії й білорусі в Олімпійських іграх обговорюється відтоді, як Кремль почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.