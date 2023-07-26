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В Україні розробляють дрони, які вміють переслідувати ціль після втрати звʼязку з оператором
В Україні розробляють дрони, які вміють переслідувати ціль після втрати звʼязку з операторомhttps://racurs.ua/ua/n185500-v-ukrayini-rozroblyaut-drony-yaki-vmiut-peresliduvaty-cil-pislya-vtraty-zv-yazku-z-operatorom.htmlРакурс
В Україні розробляють FPV-дрони-камікадзе, які вміють захоплювати ціль та переслідувати її до удару навіть після втрати каналу звʼязку з оператором.
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The Washington Post пише, що технологія стала можливою завдяки програмному забезпеченню на основі штучного інтелекту, яке враховує електронні перешкоди, стабілізує безпілотник та утримує його на заздалегідь обраному обʼєкті.
Автор матеріалу побував на випробувальному полігоні і бачив на власні очі, як це працює — дрон знищив ціль попри радіоелектронне придушення.
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