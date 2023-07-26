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Засідка на російський десант - бригада "Лють" показала бойову роботу своїх бійців
Засідка на російський десант — бригада «Лють» показала бойову роботу своїх бійців (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185499-zasidka-na-rosiyskyy-desant-brygada-lut-pokazala-boyovu-robotu-svoyih-biyciv-video.htmlРакурс
Нацполіція показала відео бойової роботи бійців бригади «Лють» на Донецькому напрямку.
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На кадрах штурмова група десантників рф потрапила під вогонь і була повністю знищена. Судячи з відео, українські бійці виправдали назву бригади.
На відео видно, як російська БМП потрапляє під обстріл українського підрозділу, що зробив засідку в одному з будинків зруйнованого населеного пункту. Згодом піхотинці знищують ворога.
Кадри бою за кожен метр нашої землі на донецькому напрямку. Штурмова група вдв рф потрапила під вогонь бійців полку «Цунамі» бригади «Лють» і була повністю знищена. Злагоджені дії наших воїнів, помножені на бажання знищити окупантів — і ініціатива, попри важкі бої, почала переходити до нас, — прокоментували бій у бригаді «Лють».
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