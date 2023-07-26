Засада на российский десант - бригада "Лють" показала боевую работу своих бойцов

https://racurs.ua/n185499-zasada-na-rossiyskiy-desant-brigada-lut-pokazala-boevuu-rabotu-svoih-boycov-video.html

Ракурс

Нацполіція показала відео бойової роботи бійців бригади «Лють» на Донецькому напрямку.

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На кадрах штурмова група десантників рф потрапила під вогонь і була повністю знищена. Судячи з відео, українські бійці виправдали назву бригади.

На відео видно, як російська БМП потрапляє під обстріл українського підрозділу, що зробив засідку в одному з будинків зруйнованого населеного пункту. Згодом піхотинці знищують ворога.