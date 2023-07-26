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Ракурс
В Украине разрабатывают дроны, умеющие преследовать цель после потери связи с оператором

В Украине разрабатывают дроны, умеющие преследовать цель после потери связи с оператором

26 июл 2023, 15:49
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В Україні розробляють FPV-дрони-камікадзе, які вміють захоплювати ціль та переслідувати її до удару навіть після втрати каналу звʼязку з оператором.


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The Washington Post пише, що технологія стала можливою завдяки програмному забезпеченню на основі штучного інтелекту, яке враховує електронні перешкоди, стабілізує безпілотник та утримує його на заздалегідь обраному обʼєкті.

В Україні розробляють дрони, які вміють переслідувати ціль після втрати звʼязку з оператором

Автор матеріалу побував на випробувальному полігоні і бачив на власні очі, як це працює — дрон знищив ціль попри радіоелектронне придушення.

Понад 200 українські компанії співпрацюють з військовими для вдосконалення БПЛА та залучають інвестиції від західних підприємців. Наприклад, Ерік Шмідт, колишній CEO Google та радник Пентагону, вклав 10 млн дол. у D3 — український стартап-акселератор оборонних технологій.

В Україні розробляють дрони, які вміють переслідувати ціль після втрати звʼязку з оператором

Мінцифри допомогло прискорити строки закупівель дронів МОУ з року до двох місяців.

United 24 допоміг приватним компаніям провести тренування 10 тис. операторів дронів за минулий рік і планує допомогти навчити стільки ж операторів за наступні шість місяців.

В Україні розробляють дрони, які вміють переслідувати ціль після втрати звʼязку з оператором

Кожна українська бригада оснащена 3D-принтером, який військові використовують для створення механізму перенесення вибухівки з комерційно доступних безпілотників.

Источник: Ракурс


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