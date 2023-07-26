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В Украине разрабатывают дроны, умеющие преследовать цель после потери связи с оператором
В Украине разрабатывают дроны, умеющие преследовать цель после потери связи с операторомhttps://racurs.ua/n185500-v-ukraine-razrabatyvaut-drony-umeuschie-presledovat-cel-posle-poteri-svyazi-s-operatorom.htmlРакурс
В Україні розробляють FPV-дрони-камікадзе, які вміють захоплювати ціль та переслідувати її до удару навіть після втрати каналу звʼязку з оператором.
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The Washington Post пише, що технологія стала можливою завдяки програмному забезпеченню на основі штучного інтелекту, яке враховує електронні перешкоди, стабілізує безпілотник та утримує його на заздалегідь обраному обʼєкті.
Автор матеріалу побував на випробувальному полігоні і бачив на власні очі, як це працює — дрон знищив ціль попри радіоелектронне придушення.
Понад 200 українські компанії співпрацюють з військовими для вдосконалення БПЛА та залучають інвестиції від західних підприємців. Наприклад, Ерік Шмідт, колишній CEO Google та радник Пентагону, вклав 10 млн дол. у D3 — український стартап-акселератор оборонних технологій.
Мінцифри допомогло прискорити строки закупівель дронів МОУ з року до двох місяців.
United 24 допоміг приватним компаніям провести тренування 10 тис. операторів дронів за минулий рік і планує допомогти навчити стільки ж операторів за наступні шість місяців.
Кожна українська бригада оснащена 3D-принтером, який військові використовують для створення механізму перенесення вибухівки з комерційно доступних безпілотників.
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
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