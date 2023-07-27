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Украинский FPV-дрон превратил российский Солнцепек в кучу металлолома
Украинский FPV-дрон превратил российский «Солнцепек» в кучу металлолома (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185533-ukrainskiy-fpv-dron-prevratil-rossiyskiy-solncepek-v-kuchu-metalloloma-video.htmlРакурс
Український FPV-дрон перетворив російський Солнцепьок на купу брухту. Таким є результат роботи спецпризначенців СБУ безпілотником «Пегас».
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На відео, яке оприлюднили в мережі, видно влучання дрону у російську бойову техніку, що рухалася дорогою в окупованому московитами селі. Після влучання «Солнепьок» ще якийсь час продовжив рух, але згодом почав детонувати боєкомплект.
БПЛА придбали в межах Армії дронів, повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Солнцепьок» — важка та дуже небезпечна вогнеметна система залпового вогню. Нею окупанти обстрілюють наші території. Постріл здатний знищувати все — від броньованої техніки до об'єктів інфраструктури.
Тепер у росіян мінус одна така система. І, звісно, знищеної техніки окупантів буде більше, — написав Федоров.
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