Украинский FPV-дрон превратил российский Солнцепек в кучу металлолома

https://racurs.ua/n185533-ukrainskiy-fpv-dron-prevratil-rossiyskiy-solncepek-v-kuchu-metalloloma-video.html

Ракурс

Український FPV-дрон перетворив російський Солнцепьок на купу брухту. Таким є результат роботи спецпризначенців СБУ безпілотником «Пегас».

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На відео, яке оприлюднили в мережі, видно влучання дрону у російську бойову техніку, що рухалася дорогою в окупованому московитами селі. Після влучання «Солнепьок» ще якийсь час продовжив рух, але згодом почав детонувати боєкомплект.

БПЛА придбали в межах Армії дронів, повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Солнцепьок» — важка та дуже небезпечна вогнеметна система залпового вогню. Нею окупанти обстрілюють наші території. Постріл здатний знищувати все — від броньованої техніки до об'єктів інфраструктури.