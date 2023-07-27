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Ракурс
Український FPV-дрон перетворив російський Солнцепьок на купу брухту

Український FPV-дрон перетворив російський «Солнцепьок» на брухт (ВІДЕО)

27 лип 2023, 11:26
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Український FPV-дрон перетворив російський Солнцепьок на купу брухту. Таким є результат роботи спецпризначенців СБУ безпілотником «Пегас».


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На відео, яке оприлюднили в мережі, видно влучання дрону у російську бойову техніку, що рухалася дорогою в окупованому московитами селі. Після влучання «Солнепьок» ще якийсь час продовжив рух, але згодом почав детонувати боєкомплект.

БПЛА придбали в межах Армії дронів, повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Солнцепьок» — важка та дуже небезпечна вогнеметна система залпового вогню. Нею окупанти обстрілюють наші території. Постріл здатний знищувати все — від броньованої техніки до об'єктів інфраструктури.

Тепер у росіян мінус одна така система. І, звісно, знищеної техніки окупантів буде більше, — написав Федоров.

Джерело: Ракурс


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