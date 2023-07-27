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Обломки сбитых российских "Калибров" травмировали пятерых человек вблизи Винницы
Обломки сбитых российских «Калибров» травмировали пятерых человек вблизи Винницыhttps://racurs.ua/n185545-oblomki-sbityh-rossiyskih-kalibrov-travmirovali-pyateryh-chelovek-vblizi-vinnicy.htmlРакурс
У передмісті Вінниці уламки двох збитих ракет «Калібр» упали на господарські та технічні приміщення.
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Про це повідомив 27 липня очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. Постраждали п’ятеро людей, їм вже надали допомогу.
Нагадаємо, ППО вдень 26 липня збила запущені росіянами «Калібри».
Повідомляється, що уламки однієї ракети впали в районі готельного комплексу, а другої — тепличного господарства.
Після масштабної ракетної атаки Хмельниччини місцева влада також розповідала, що уламки ракет впали у населених пунктах.
У напрямку області було запущено чотири ракети типу «Кинджал». Уламки впали в Хмельницькому районі, а також на території будинку у Старокостянтинівській громаді, там пошкоджено авто, заявили в ОВА. Постраждалих немає.
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