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Ким Чен Ын показал Шойгу запрещенные баллистические ракеты и дроны
Ким Чен Ын показал Шойгу запрещенные баллистические ракеты и дроны (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185546-kim-chen-yn-pokazal-shoygu-zapreschennye-ballisticheskie-rakety-i-drony-video.htmlРакурс
Міністр оборони росії Сергій Шойгу разом із північнокорейським лідером Кім Чен Ином побував на оборонній виставці в Пхеньяні. Там були представлені заборонені балістичні ракети КНДР.
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Як пише Reuters, Кім Чен Ин показав російському воєнному злочинцю заборонені резолюцією ООН балістичні ракети, безпілотники, схожі на американські RQ-4 Global Hawk та MQ-9 Reaper, а також інше сучасне озброєння Північної Кореї. Шойгу під час виступу на прийомі назвав армію КНДР «найсильнішою у світі».
КНДР учора, після років ізоляції через пандемію, прийняла російську і китайську делегації. Видання Reuters вказує, що така відкритість Кім Чен Ина свідчить про значне зближення з цими країнами, особливо з росією. Вона у свій час підтримала резолюцію ООН, і те, що диктатор показав Шойгу ракети, може свідчити про згоду рф з ядерною програмою Пхеньяну.
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