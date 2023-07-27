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ВСУ идут вперед на юге от Бахмута – Маляр
ВСУ идут вперед на юге от Бахмута — Малярhttps://racurs.ua/n185551-vsu-idut-vpered-na-uge-ot-bahmuta-malyar.htmlРакурс
Збройні сили України поступово просуваються вперед на півдні від Бахмута. Про це 27 липня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Телеграм.
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На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута поступово рухаємось вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки, — йдеться у повідомленні.
З її слів, бої носять доволі жорсткий характер. Окупаційна армія країни-агресора росії веде інтенсивний вогонь.
Водночас на півночі від Бахмута захисники України відбивають атаки воєнних злочинців рф.
На Куп’янському напрямку загарбники атакують та намагаються вибити Сили оборони з пануючих висот. Лише сьогодні наші воїни відбили декілька спроб штурмів рф без втрати позицій. На Лиманському напрямку ЗСУ також відбили кілька атак окупантів.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони Великої Британії відкинули занепокоєння щодо повільних темпів контрнаступу України, заявивши, що операції йдуть за планом.
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