Реакция МОК на дисквалификацию Харлан – Мы солидарны с украинскими спортсменами

https://racurs.ua/n185557-reakciya-mok-na-diskvalifikaciu-harlan-my-solidarny-s-ukrainskimi-sportsmenami.html

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Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації проявляти делікатність під час проведення змагань між українськими спортсменами і громадянами країни-агресора росії, які виступають як нейтральні особи.

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Про це повідомляє France 24.

Ми закликаємо міжнародні федерації підходити до ситуацій, пов’язаних з українськими та окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем делікатності. Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами, — йдеться у заяві МОК, яку цитує France 24.

Нагадаємо, українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування у Мілані за відсутність «прояву поваги» до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову з рахунком 15:7. Після завершення бою вона відмовилася потиснути руку Смірновій, пропонуючи «стукнутися» зброєю. Не отримавши відповіді, Харлан залишила доріжку. Смірнова подала протест проти Харлан через відсутність «прояву поваги» і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу. Згідно правил Міжнародної федерації фехтування, відсутність «прояву поваги» карається чорною карткою — дискваліфікацією з турніру.

На скандал відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він закликав організаторів турніру допустити Харлан до змагань.

Міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени не тиснуть руку росіянам на змаганнях, про що попереджали членів Міжнародної федерації фехтування.