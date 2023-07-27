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В районе Клищиевки ликвидирован комбат террористов рф “Призрак”
В районе Клищиевки ликвидирован комбат террористов рф «Призрак»https://racurs.ua/n185560-v-rayone-klischievki-likvidirovan-kombat-terroristov-rf-prizrak.htmlРакурс
Ліквідовано командира батальйону бойовиків з терористичної ЛНР «Прізрак» Артура Богаченка. Про це повідомляють російські пропагандистські джерела, інформацію також підтвердив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан.
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Штефан опублікував фото терориста Богаченка з підписом «успішно демобілізований».
Батальйон «Призрак» є незаконним збройним формуванням, що входить до другого армійського корпусу окупаційної армії рф. Формування було створене у 2014 році на окупованій частині Луганської області.
Наразі невідомі деталі ліквідації Богаченка.
Це вже третій демілітаризований комбат «Прізрака». Першого комбрига-колаборанта Олексія Мозгового ліквідували під час другого замаху на окупованій Луганщині. Поруч з його машиною підірвали вибуховий пристрій, а потім розстріляли автівку бойовика. У 2020 році у ДТП загинув ще один комбат бойовиків — Олексій Марков.
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