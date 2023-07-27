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Ракурс
В районі Кліщіївки ліквідовано комбата терористів ﻿рф “Прізрак”

В районі Кліщіївки ліквідовано комбата терористів ﻿рф «Прізрак»

27 лип 2023, 20:40
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Ліквідовано командира батальйону бойовиків з терористичної ЛНР «Прізрак» Артура Богаченка. Про це повідомляють російські пропагандистські джерела, інформацію також підтвердив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан.


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Штефан опублікував фото терориста Богаченка з підписом «успішно демобілізований».

Батальйон «Призрак» є незаконним збройним формуванням, що входить до другого армійського корпусу окупаційної армії рф. Формування було створене у 2014 році на окупованій частині Луганської області.

Наразі невідомі деталі ліквідації Богаченка.

Це вже третій демілітаризований комбат «Прізрака». Першого комбрига-колаборанта Олексія Мозгового ліквідували під час другого замаху на окупованій Луганщині. Поруч з його машиною підірвали вибуховий пристрій, а потім розстріляли автівку бойовика. У 2020 році у ДТП загинув ще один комбат бойовиків — Олексій Марков.

Джерело: Ракурс


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