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В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза – СМИ
В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза — СМИ (ФОТО)https://racurs.ua/n185566-v-okkupirovannom-shahterske-gorit-neftebaza-smi-foto.htmlРакурс
Внаслідок ракетного удару вночі 28 липня в тимчасово окупованому росіянами місті Шахтарськ Донецької області спалахнула нафтобаза.
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Про це пишуть пропагандистські ЗМІ росії.
За попередньою інформацією, внаслідок пожежі у Шахтарську ніхто не постраждав.
У соцмережах публікують відео, як палає нафтобаза.
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