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Ракурс
В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза – СМИ

В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза — СМИ (ФОТО)

28 июл 2023, 08:20
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Внаслідок ракетного удару вночі 28 липня в тимчасово окупованому росіянами місті Шахтарськ Донецької області спалахнула нафтобаза.


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Про це пишуть пропагандистські ЗМІ росії.

За попередньою інформацією, внаслідок пожежі у Шахтарську ніхто не постраждав.

У соцмережах публікують відео, як палає нафтобаза.

Источник: Ракурс


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