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Ракурс
В окупованому Шахтарську палає нафтобаза – ЗМІ

В окупованому Шахтарську палає нафтобаза — ЗМІ (ФОТО)

28 лип 2023, 08:20
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Внаслідок ракетного удару вночі 28 липня в тимчасово окупованому росіянами місті Шахтарськ Донецької області спалахнула нафтобаза.


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Про це пишуть пропагандистські ЗМІ росії.

За попередньою інформацією, внаслідок пожежі у Шахтарську ніхто не постраждав.

У соцмережах публікують відео, як палає нафтобаза.

Джерело: Ракурс


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