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Ракурс
Воины ВСУ наловили пленных на Бахмутском направлении

Воины ВСУ наловили пленных на Бахмутском направлении (ВИДЕО)

28 июл 2023, 09:40
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Воїни 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України наловили солдатів окупаційної армії росії на Бахмутському напрямку. Як повідомляє прес-служба бригади, військовослужбовцям третьої роти другого штурмового батальйону вдалося звільнити 1200 метрів української території та взяти в полон вісьмох росіян.


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Росіяни щільно криють артилерією, територія на підступах ретельно замінована. Попри це, в ході операції звільнено 1200 метрів української території, взяті в полон восьмеро росіян 83-ї бригади ДШВ армії ворога, — йдеться у повідомленні.

Там додали, що загарбники намагалися невдало контратакувати — частина особового складу втекла, решта — знищені.

Источник: Ракурс


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