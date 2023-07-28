Оккупанты направили большие колонны техники в Симферополь. Фото:

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Ракурс

Військові збройних сил росії в п’ятницю, 28 липня, переміщують військову техніку в тимчасово окупованому Криму.

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Українські партизани з самого ранку фіксують переміщення військової техніки трасою «Таврида». Ворожі колони рухаються у бік Сімферополя. Про це повідомив військовий рух українців та кримських татар АТЕШ.

Як відомо, траса А-291 «Таврида» — автомобільний шлях, який загарбники відкрили у 2020 році. Розпочинається дорога від незаконно збудованого Кримського мосту й проходить за маршрутом Керч — Феодосія — Білогірськ — Сімферополь — Бахчисарай — Севастополь.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора росії ЗСУ завдали понад 60 ударів по військовій та логістичній інфраструктурі окупаційної армії росії на території Кримського півострова.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявляли, що постійні атаки на військові об'єкти рф у Криму свідчать про те, що кремлівський режим «не може їх захистити».