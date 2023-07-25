ЗСУ здійснили понад 60 ударів по інфраструктурі армії рф у Криму

https://racurs.ua/ua/n185474-zsu-zdiysnyly-ponad-60-udariv-po-infrastrukturi-armiyi-rf-u-krymu-karta.html

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Понад 60 ударів по військовій та логістичній інфраструктурі окупаційної армії росії на території Кримського півострова зафіксували журналісти проекту Радіо Свободи «Крим.Реалії» з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора.

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На інтерактивній карті Криму позначено місця ударів по окупаційних об'єктах. Зокрема, на карту також додано шість нових пунктів, де за останній тиждень відбулися вибухи, детонації та пожежі внаслідок, ймовірно, ударів Збройних сил України.

Нагадаємо, 24 липня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що постійні атаки на військові об'єкти рф у Криму свідчать про те, що кремлівський режим «не може їх захистити». Вранці 24 липня спалахнув склад боєприпасів рф у Джанкойському районі.

Після вибухів 17 липня росія продовжила терміни відновлення Керченського мосту до 31 грудня 2023 року.