На Кипре задержали сообщника Жеваго. Фото:

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На Кіпрі затримали колишнього заступника голови правління АТ «Банк Фінанси та Кредит», який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 млн дол.

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Місцевий суд вже відправив підозрюваного під варту. Правоохоронці зараз готують необхідний пакет документів для екстрадиції Фігуранта з Кіпру в Україну. Про це 28 липня повідомило Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці не називають ім’я затриманого. Однак в «Українській правді» повідомляють, що мова йде про Сергія Борисова.

У ДБР нагадали, в межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) КК України.

Також підозри отримали низка топ-менеджерів банку, які організували механізм розтрати 113 млн дол., чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Станом на 28 липня накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Це підприємства, об'єкти нерухомості, нежитлові приміщення, квартири, активи та майнові комплекси.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року суд міста Шамбері у Франції відправив під екстрадиційний арешт бізнесмена, колишнього народного депутата, акціонера АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго. Планувався розгляд питання про його екстрадицію в Україну.

Джерело: «Українська правда»