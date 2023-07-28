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Новый ангар для «Искандеров» построили в беларуси. Фото: Максар
Новый ангар для «Искандеров» построили в беларуси (ФОТО)https://racurs.ua/n185599-novyy-angar-dlya-iskanderov-postroili-v-belarusi-foto.htmlРакурс
У білорусі вже могли завершити будівництво нового гаражного комплексу для ракетних пускових установок «Іскандер», які білоруська армія отримала від рф.
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Ангар розмістився на території 465-ї ракетної бригади в осиповичах. Будівництво об'єкту розпочали в жовтні 2022 року та завершили в квітні цього року. Про це повідомила Федерацію американських учених (FAS) та опублікувала супутникові знімки компанії Maxar.
На одній зі світлин, яка була зроблена 4 липня 2023 року, видно чотири 13-метрові пускові установки (або транспортери) «Іскандер» і два менших допоміжних транспортних засоби за межами ангару. Також можна побачити, що відсік для зберігання ракет на одній з пускових установок відкритий.
Цей об'єкт знаходиться за 7 км від полігону та за 12 км від складу озброєнь, який може бути потенційно модернізований до тимчасового сховища ядерних боєголовок.
Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що зс білорусі отримали «Іскандери» у лютому 2023 року. Їх направили у 465-ту ракетну бригаду, на озброєнні якої раніше знаходилося тільки кілька дивізіонів «Точка-У».
Нагадаємо, 22 липня телеканал CNN повідомив, що американська розвідка підтвердила те, що російська тактична ядерна зброя вже розміщена у білорусі. Раніше ЦРУ заявляли, що рф не проводить підготовки до використання ядерної зброї.
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