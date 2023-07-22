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Ракурс
Тактична ядерна зброя вже у білорусі

Тактична ядерна зброя вже у білорусі — CNN

22 лип 2023, 09:26
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Американська розвідка підтверджує, що російська тактична ядерна зброя вже розміщена у білорусі.


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Немає причин сумніватися в цьому, — цитує CNN представників розвідувального співтовариства.

За їхніми словами, немає підстав сумніватися, «що вони (росіяни) досягли певних успіхів» у передачі зброї.

Високопосадовці США не вірять, що Лукашенко матиме якийсь контроль над арсеналом тактичної ядерної зброї. Її, швидше за все, повністю контролюватиме росією.

Раніше глава ЦРУ Бернс заявляв, що рф не проводить підготовки до використання ядерної зброї.

Джерело: Ракурс


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