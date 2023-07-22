Україна відновлює експорт струму до Словаччини

Україна відновлює експорт електроенергії до Словаччини — "Укренерго".

https://racurs.ua/ua/n185360-ukrayina-vidnovluie-eksport-strumu-do-slovachchyny.html

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«Укренерго» та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем.

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Отже, після внесення необхідних змін в законодавство та погодження регулятором — НКРЕКП — Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини, — сказано в повідомленні компанії.

В «Укренерго» запевнили, що українська електроенергія експортуватиметься лише у години доби, коли в енергосистемі є її надлишок. Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше.

При цьому у вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривати високий рівень споживання електрики залишається необхідність імпорту.

У повідомленні також вказано, що на першому спільному аукціоні з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній на експортному напрямку Україна-Словаччина буде запропоновано 200 МВт потужності з датою постачання 23 липня з 9.00 до 14:00.

Водночас компанія «Укренерго» у липні декілька разів попереджав про нестачу потужності в мережі в години максимумів споживання з 16.00 до 23.00.