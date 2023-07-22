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Украина возобновляет экспорт тока в Словакию
Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакиюhttps://racurs.ua/n185360-ukraina-vozobnovlyaet-eksport-elektroenergii-v-slovakiu.htmlРакурс
«Укренерго» та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем.
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Отже, після внесення необхідних змін в законодавство та погодження регулятором — НКРЕКП — Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини, — сказано в повідомленні компанії.
В «Укренерго» запевнили, що українська електроенергія експортуватиметься лише у години доби, коли в енергосистемі є її надлишок. Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше.
При цьому у вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривати високий рівень споживання електрики залишається необхідність імпорту.
У повідомленні також вказано, що на першому спільному аукціоні з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній на експортному напрямку Україна-Словаччина буде запропоновано 200 МВт потужності з датою постачання 23 липня з 9.00 до 14:00.
Водночас компанія «Укренерго» у липні декілька разів попереджав про нестачу потужності в мережі в години максимумів споживання з 16.00 до 23.00.
Наразі в енергосистемі обмежена кількість електростанцій, які можна додатково вмикати для покриття вечірніх піків споживання. Частина відновлюється після обстрілів, на деяких тривають планові ремонти, необхідні для їх активної експлуатації взимку. Напередодні вихідних, закликаємо дати енергосистемі можливість відновлюватися та готуватися до зими, — йшлося у повідомленні компанії.
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