Тактическое ядерное оружие уже в беларуси

https://racurs.ua/n185361-takticheskoe-yadernoe-orujie-uje-v-belarusi-cnn.html

Ракурс

Американська розвідка підтверджує, що російська тактична ядерна зброя вже розміщена у білорусі.

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Немає причин сумніватися в цьому, — цитує CNN представників розвідувального співтовариства.

За їхніми словами, немає підстав сумніватися, «що вони (росіяни) досягли певних успіхів» у передачі зброї.

Високопосадовці США не вірять, що Лукашенко матиме якийсь контроль над арсеналом тактичної ядерної зброї. Її, швидше за все, повністю контролюватиме росією.

Раніше глава ЦРУ Бернс заявляв, що рф не проводить підготовки до використання ядерної зброї.