Новий ангар для «Іскандерів» збудували в білорусі. Фото: Maxar

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Ракурс

У білорусі вже могли завершити будівництво нового гаражного комплексу для ракетних пускових установок «Іскандер», які білоруська армія отримала від рф.

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Ангар розмістився на території 465-ї ракетної бригади в осиповичах. Будівництво об'єкту розпочали в жовтні 2022 року та завершили в квітні цього року. Про це повідомила Федерацію американських учених (FAS) та опублікувала супутникові знімки компанії Maxar.

На одній зі світлин, яка була зроблена 4 липня 2023 року, видно чотири 13-метрові пускові установки (або транспортери) «Іскандер» і два менших допоміжних транспортних засоби за межами ангару. Також можна побачити, що відсік для зберігання ракет на одній з пускових установок відкритий.

Цей об'єкт знаходиться за 7 км від полігону та за 12 км від складу озброєнь, який може бути потенційно модернізований до тимчасового сховища ядерних боєголовок.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що зс білорусі отримали «Іскандери» у лютому 2023 року. Їх направили у 465-ту ракетну бригаду, на озброєнні якої раніше знаходилося тільки кілька дивізіонів «Точка-У».

Нагадаємо, 22 липня телеканал CNN повідомив, що американська розвідка підтвердила те, що російська тактична ядерна зброя вже розміщена у білорусі. Раніше ЦРУ заявляли, що рф не проводить підготовки до використання ядерної зброї.