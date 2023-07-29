Ракурсhttps://racurs.ua/
На двух участках фронта обострились бои – разведка Британии
На двух участках фронта обострились бои — разведка Британииhttps://racurs.ua/n185617-na-dvuh-uchastkah-fronta-obostrilis-boi-razvedka-britanii.htmlРакурс
Впродовж останніх двох діб на півдні України спостерігається активізація бойових дій на двох ділянках фронту.
.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому 29 липня.
На південь від Оріхова бойові дії зосереджені біля села Роботине, в зоні відповідальності 58-ї загальновійськової окупаційної армії росії.
У 80-ти кілометрах на схід українські війська розгромили підрозділи 247-го гвардійського десантно-штурмового полку повітряно-десантних військ збройних сил росії і захопили село Старомайорське, — вказує британська розвідка.
Тим часом, на півночі інші підрозділи повітряно-десантних військ рф продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але не досягли значних успіхів.
Нагадаємо, цього тижня Сили оборони України повідомили про успіхи у районі Старомайорського.
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...