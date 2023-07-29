На двух участках фронта обострились бои – разведка Британии

https://racurs.ua/n185617-na-dvuh-uchastkah-fronta-obostrilis-boi-razvedka-britanii.html

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Впродовж останніх двох діб на півдні України спостерігається активізація бойових дій на двох ділянках фронту.

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Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому 29 липня.

На південь від Оріхова бойові дії зосереджені біля села Роботине, в зоні відповідальності 58-ї загальновійськової окупаційної армії росії.

У 80-ти кілометрах на схід українські війська розгромили підрозділи 247-го гвардійського десантно-штурмового полку повітряно-десантних військ збройних сил росії і захопили село Старомайорське, — вказує британська розвідка.

Тим часом, на півночі інші підрозділи повітряно-десантних військ рф продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але не досягли значних успіхів.

Нагадаємо, цього тижня Сили оборони України повідомили про успіхи у районі Старомайорського.