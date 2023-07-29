Пограничники испепелили укрытие вместе с оккупантами под Бахмутом

https://racurs.ua/n185618-pogranichniki-ispepelili-ukrytie-vmeste-s-okkupantami-pod-bahmutom-video.html

Ракурс

Українські прикордонники на Бахмутському напрямку виявили та знищили укриття солдатів окупаційної армії росії. Захисники поранили щонайменше п’ятьох загарбників.

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Про це 29 липня повідомляє Державна прикордонна служба України у Телеграм.

Через вогневий вплив нашої артилерії окупанти не мали можливості й кроку ступити зі свого сумнівного укриття. Не дуже й потрібно: дивовижний тандем аеророзвідки ДПСУ та прикордонників-мінометників завжди допоможе! Будівлю пошкоджено, демілітаризацію проведено — близько п’ятьох поранених, — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ констатували, що біля Бахмута знову спекотно.