Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дроны-камикадзе СБУ испекли «Солнцепек» и другую бронетехнику рф

Дроны-камикадзе СБУ испекли «Солнцепек» и другую бронетехнику рф (ВИДЕО)

29 июл 2023, 14:50
999

Служба безпеки України 29 липня опублікувала відео ударів дронами-камікадзе по військовій техніці окупаційної армії росії. Спецпризначенці СБУ зуміли спекти не лише російську важку систему залпового вогню"Солнцепьок", а й купу іншої бронетехніки ворога.


.

Лише за тиждень наші воїни Центру спецоперацій «А» СБУ набили дронами-камікадзе достатньо ворожих цілей, щоб від цієї статистики «пригоріло» і в російського командування, — йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Зокрема, на рахунку спецпризначенків:

  • ТОС «Солнцепьок»;

  • 13 танків різних модифікацій;

  • вісім артилерійських систем і дві РСЗВ;

  • дві системи ППО та три РЕБ;

  • 11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки;

  • комплекс відеоспостереження;

  • 28 оборонних споруд і чотири вогневі позиції.

Також працівники СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ «намолотити» 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров