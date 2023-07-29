Дрони-камікадзе СБУ спекли «Солнцепьок» та іншу бронетехніку рф

https://racurs.ua/ua/n185623-drony-kamikadze-sbu-spekly-solncepok-ta-inshu-bronetehniku-rf-video.html

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Служба безпеки України 29 липня опублікувала відео ударів дронами-камікадзе по військовій техніці окупаційної армії росії. Спецпризначенці СБУ зуміли спекти не лише російську важку систему залпового вогню"Солнцепьок", а й купу іншої бронетехніки ворога.

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Лише за тиждень наші воїни Центру спецоперацій «А» СБУ набили дронами-камікадзе достатньо ворожих цілей, щоб від цієї статистики «пригоріло» і в російського командування, — йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Зокрема, на рахунку спецпризначенків:

ТОС «Солнцепьок»;

13 танків різних модифікацій;

вісім артилерійських систем і дві РСЗВ;

дві системи ППО та три РЕБ;

11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки;

комплекс відеоспостереження;

28 оборонних споруд і чотири вогневі позиції.

Також працівники СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ «намолотити» 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.