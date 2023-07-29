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Дрони-камікадзе СБУ спекли «Солнцепьок» та іншу бронетехніку рф
Дрони-камікадзе СБУ спекли «Солнцепьок» та іншу бронетехніку рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185623-drony-kamikadze-sbu-spekly-solncepok-ta-inshu-bronetehniku-rf-video.htmlРакурс
Служба безпеки України 29 липня опублікувала відео ударів дронами-камікадзе по військовій техніці окупаційної армії росії. Спецпризначенці СБУ зуміли спекти не лише російську важку систему залпового вогню"Солнцепьок", а й купу іншої бронетехніки ворога.
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Лише за тиждень наші воїни Центру спецоперацій «А» СБУ набили дронами-камікадзе достатньо ворожих цілей, щоб від цієї статистики «пригоріло» і в російського командування, — йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.
Зокрема, на рахунку спецпризначенків:
ТОС «Солнцепьок»;
13 танків різних модифікацій;
вісім артилерійських систем і дві РСЗВ;
дві системи ППО та три РЕБ;
11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки;
комплекс відеоспостереження;
28 оборонних споруд і чотири вогневі позиції.
Також працівники СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ «намолотити» 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.
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