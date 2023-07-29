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Ракурс
Дрони-камікадзе СБУ спекли «Солнцепьок» та іншу бронетехніку рф

Дрони-камікадзе СБУ спекли «Солнцепьок» та іншу бронетехніку рф (ВІДЕО)

29 лип 2023, 14:50
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Служба безпеки України 29 липня опублікувала відео ударів дронами-камікадзе по військовій техніці окупаційної армії росії. Спецпризначенці СБУ зуміли спекти не лише російську важку систему залпового вогню"Солнцепьок", а й купу іншої бронетехніки ворога.


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Лише за тиждень наші воїни Центру спецоперацій «А» СБУ набили дронами-камікадзе достатньо ворожих цілей, щоб від цієї статистики «пригоріло» і в російського командування, — йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Зокрема, на рахунку спецпризначенків:

  • ТОС «Солнцепьок»;

  • 13 танків різних модифікацій;

  • вісім артилерійських систем і дві РСЗВ;

  • дві системи ППО та три РЕБ;

  • 11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки;

  • комплекс відеоспостереження;

  • 28 оборонних споруд і чотири вогневі позиції.

Також працівники СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ «намолотити» 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.

Джерело: Ракурс


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