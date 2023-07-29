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Россияне сосредоточились на содержании сухопутного коридора в Крым
Россияне сосредоточились на содержании сухопутного коридора в Крымhttps://racurs.ua/n185636-rossiyane-sosredotochilis-na-soderjanii-suhoputnogo-koridora-v-krym.htmlРакурс
Росіяни зосередились на утриманні сухопутного коридору до Криму.
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Про це повідомили у Military Media Center.
Окупаційні війська у Херсонській та Запорізькій областях зосереджені на позиційній обороні для збереження шляхів комунікацій з окупованим Кримом.
У Чорному та Азовському морях росіяни прагнуть запобігти атакам на свій флот та намагаються поліпшити оборону пунктів базування кораблів.
Тим часом херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що в ніч на 29 липня ЗСУ завдали удару по залізниці між Херсонщиною та Кримом далекобійними британськими ракетами Storm Shadow.
За його словами, на маршруті Генічеськ-Джанкой було пошкоджено контактну лінію, пошкодження начебто швидко відремонтували.
Українська сторона удар по тимчасово окупованій території Херсонщини наразі не коментувала.
Нагадаємо, росіяни минулої доби наступали на Лиманському, Авдіївському та в районі міста Мар’їнка. Сили оборони України продовжують ведення наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.
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