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Росіяни зосередились на утриманні сухопутного коридору до Криму
Росіяни зосередились на утриманні сухопутного коридору до Кримуhttps://racurs.ua/ua/n185636-rosiyany-zoseredylys-na-utrymanni-suhoputnogo-korydoru-do-krymu.htmlРакурс
Росіяни зосередились на утриманні сухопутного коридору до Криму.
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Про це повідомили у Military Media Center.
Окупаційні війська у Херсонській та Запорізькій областях зосереджені на позиційній обороні для збереження шляхів комунікацій з окупованим Кримом.
У Чорному та Азовському морях росіяни прагнуть запобігти атакам на свій флот та намагаються поліпшити оборону пунктів базування кораблів.
Тим часом херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що в ніч на 29 липня ЗСУ завдали удару по залізниці між Херсонщиною та Кримом далекобійними британськими ракетами Storm Shadow.
За його словами, на маршруті Генічеськ-Джанкой було пошкоджено контактну лінію, пошкодження начебто швидко відремонтували.
Українська сторона удар по тимчасово окупованій території Херсонщини наразі не коментувала.
Нагадаємо, росіяни минулої доби наступали на Лиманському, Авдіївському та в районі міста Мар’їнка. Сили оборони України продовжують ведення наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.
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