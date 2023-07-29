Партия Орбана блокирует заседание парламента Венгрии, на котором должны были утвердить заявку Швеции в НАТО

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Ракурс

Партія Орбана блокує засідання парламенту Угорщини, під час якого розглядатимуть ратифікацію заявки Швеції в НАТО.

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Засідання призначили на 31 липня на вимогу угорської опозиції, однак партія «Фідес» не дає навіть затвердити порядок денний парламенту, повідомляє Omni.

Глава парламентського комітету з закордонних справ Жолт Немет, член партії Орбана, заявив, що ратифікація заявки Швеції не є терміновою, адже Туреччина планує зробити це тільки восени.

Нагадаємо, 11 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі Швеція отримала згоду від двох ключових країн-членів оборонного союзу на вступ до НАТО.

Після повномасштабного вторгнення росії Швеція та Фінляндія спільно подали заявки на вступ до НАТО у травні минулого року. Однак на відміну від свого сусіда вступ Швеції став тернистим через блокування від Угорщини та Туреччини.

Минулого тижня Орбан відзначився черговою антиукраїнською заявою.

Існування України та дієздатність українських військ тримається лише на грошах Заходу, український суверенітет втрачено, — заявив прем'єр-міністр Угорщини в ефірі радіо Kossuth.

Він додав, що «країна, яка не має фінансового доходу, яка не може забезпечити роботою своїх громадян, не те що фінансувати війну, не суверенна».

Орбан сказав, що для ведення бойових дій «потрібні три речі: гроші, гроші та гроші», а з розвитком озброєння військові витрати зросли ще більше.

Зараз лише західні гроші підтримують Україну у живому стані, а українську армію у дієздатному, — вкотре повторив російські наративи Орбан.

Раніше прокремлівський політик заявляв, що у фінансовому плані Україна — «неіснуюча держава».