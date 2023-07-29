Партія Орбана блокує засідання парламенту Угорщини, на якому мали затвердити заявку Швеції в НАТО

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Партія Орбана блокує засідання парламенту Угорщини, під час якого розглядатимуть ратифікацію заявки Швеції в НАТО.

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Засідання призначили на 31 липня на вимогу угорської опозиції, однак партія «Фідес» не дає навіть затвердити порядок денний парламенту, повідомляє Omni.

Глава парламентського комітету з закордонних справ Жолт Немет, член партії Орбана, заявив, що ратифікація заявки Швеції не є терміновою, адже Туреччина планує зробити це тільки восени.

Минулого тижня Орбан відзначився черговою антиукраїнською заявою.

Існування України та дієздатність українських військ тримається лише на грошах Заходу, український суверенітет втрачено, — заявив прем'єр-міністр Угорщини в ефірі радіо Kossuth.

Він додав, що «країна, яка не має фінансового доходу, яка не може забезпечити роботою своїх громадян, не те що фінансувати війну, не суверенна».

Орбан сказав, що для ведення бойових дій «потрібні три речі: гроші, гроші та гроші», а з розвитком озброєння військові витрати зросли ще більше.

Зараз лише західні гроші підтримують Україну у живому стані, а українську армію у дієздатному, — вкотре повторив російські наративи Орбан.

Раніше прокремлівський політик заявляв, що у фінансовому плані Україна — «неіснуюча держава».