Монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують

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Монумент «Батьківщина-мати» у Києві перейменують на «Україна-мати».

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Про в інтерв’ю «Українському Радіо» розповів гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Савчук.

У нас відбулося засідання Вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них — перейменування монумента «Батьківщина-мати» на монумент «Україна-мати, — розповів Савчук.

На його думку, для такого перейменування є всі підстави. Він переконує, що це не є формальним кроком.

За словами Савчука, тепер перейменування має затвердити Мінкульт. Директор очікує, що це станеться до 24 серпня — Дня Незалежності.

Нагадаємо, радянський герб на монументі, побудованому 1981 року, зараз змінюють українським. У липні 2023 року Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення замість радянського герба на монументі «Батьківщині-матері» встановити український тризуб.

Монумент «Батьківщина-мати» розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він вважається найвищою скульптурою у Європі.

Попри те, що пам’ятник пов’язаний з комуністичним режимом, його вирішили не демонтувати. Ще у 2016 році повідомлялося, що зі щита скульптури планують прибрати герб СРСР.

У липні минулого року Мінкультури запустило опитування щодо долі герба.

Серед запропонованих відповідей були такі варіанти: залишити все як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим; замінити на тризуб — Державний герб України. В опитуванні у додатку «Дія» взяло участь близько 780 тис. людей. 85% відсотків проголосували за заміну герба СРСР на тризуб.