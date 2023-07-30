Последствия попадания беспилотника в Москве, скриншот видео

https://racurs.ua/n185642-moskvu-nochu-atakovali-bespilotniki-povrejdeny-zdaniya-video.html

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У столиці рф в ніч на сьогодні, 30 липня, знову сталося влучання безпілотника у будівлю.

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Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

Зокрема, очевидці повідомляють, що прильоти стали у «IQ-кварталі» комплексу «Москва-сіті». Відомо, що в цьому районі розміщені офіси кількох російських відомств.

Повідомляється, що влучання сталося у вежу «Око-2».

У міноборони рф заявили, що Москву атакували три безпілотники. Рашисти стверджують, що один з них був знищений у повітрі засобами ППО над територією Одінцовського району Московської області, а інші двоє «були придушені засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті».