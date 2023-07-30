Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия попадания беспилотника в Москве, скриншот видео
Москву ночью атаковали беспилотники, повреждены здания (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185642-moskvu-nochu-atakovali-bespilotniki-povrejdeny-zdaniya-video.htmlРакурс
У столиці рф в ніч на сьогодні, 30 липня, знову сталося влучання безпілотника у будівлю.
.
Відповідні відео з’явилися у соцмережах.
Зокрема, очевидці повідомляють, що прильоти стали у «IQ-кварталі» комплексу «Москва-сіті». Відомо, що в цьому районі розміщені офіси кількох російських відомств.
Повідомляється, що влучання сталося у вежу «Око-2».
У міноборони рф заявили, що Москву атакували три безпілотники. Рашисти стверджують, що один з них був знищений у повітрі засобами ППО над територією Одінцовського району Московської області, а інші двоє «були придушені засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті».
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...