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Ракурс
В россии придумали новую причину нападения на Украину

Россияне гибнут в Украине за свободу Африки — мид рф

30 июл 2023, 12:22
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У росії вигадали нову причину повномасштабного нападу на Україну.


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Представник мзс рф Марія Захарова під час зустрічі з лідерами африканських країн, присвяченій питанням мирного врегулювання війни в Україні, заявила, що російське вторгнення нібито було викликане необхідністю відстояти свободу Африканського континенту.

Ви хіба не бачите за що ми боремося? Ви хіба не бачите, що наші хлопці віддають свої життя? Не просто виступають, не просто говорять, а життями своїми відстоюють право не тільки Африканського континенту, а всіх людей на нашій планеті бути вільними, — стверджує Захарова.

Источник: Ракурс


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