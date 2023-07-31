Зачем россияне обстреливают Змеиный, рассказали в ВСУ

Остров Змеиный, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n185679-zachem-rossiyane-obstrelivaut-zmeinyy-rasskazali-v-vsu.html

Ракурс

росія, обстрілюючи острів Зміїний у Чорному морі, намагається продемонструвати, що досі панує в морській акваторії.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк, коментуючи черговий обстріл острова, котрий відбувся вчора, 30 липня, повідомляє ТСН.

Зміїний і акваторія навколо нього — це в принципі вузол морських транспортних шляхів, де можлива орієнтація судна і перенаправлення курсу на порти України зокрема, — наголосила Гуменюк. — Такі бомбардування навколо острову якраз можуть бути спрямовані на демонстрацію власної присутності, сили і контролю ситуації в акваторії північно-західної частини Чорного моря.

Рашисти окупували Зміїний на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Наприкінці червня того ж року ЗСУ змусили їх залишити острів.

Джерело: ТСН