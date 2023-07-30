Рашисты снова атаковали авиабомбами Змеиный

Остров Змеиный, фото: ГУР Минобороны Украины

https://racurs.ua/n185644-rashisty-snova-atakovali-aviabombami-zmeinyy.html

Ракурс

Острів Зміїний у Чорному морі знову був атакований рашистами.

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В ніч на сьогодні, 30 липня, тактична авіація ворога закинула в районі острова дві авіабомби невстановленого зразку. Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Крім того, серед ночі ворог зі східного узбережжя Азовського моря спрямував ударні безпілотники типу «Shahed-136» по аграрних підприємствах Херсонщини