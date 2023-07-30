Рашисты снова атаковали авиабомбами Змеиный

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Остров Змеиный, фото: ГУР Минобороны Украины
Рашисты снова атаковали авиабомбами Змеиныйhttps://racurs.ua/n185644-rashisty-snova-atakovali-aviabombami-zmeinyy.htmlРакурс
Острів Зміїний у Чорному морі знову був атакований рашистами.
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В ніч на сьогодні, 30 липня, тактична авіація ворога закинула в районі острова дві авіабомби невстановленого зразку. Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».
Крім того, серед ночі ворог зі східного узбережжя Азовського моря спрямував ударні безпілотники типу «Shahed-136» по аграрних підприємствах Херсонщини
Всі 4 безпілотники знищено силами протиповітряної оборони. Уламки впали на територію однієї з агрофірм. Виникла пожежа зернового сховища, яку оперативно загасили. Пошкоджено складські приміщення. Люди не постраждали, — зазначають в ОК «Південь».
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