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Ракурс
Острів Зміїний, фото: ГУР Міноборони України

Рашисти знову атакували авіабомбами Зміїний

30 лип 2023, 09:51
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Острів Зміїний у Чорному морі знову був атакований рашистами.


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В ніч на сьогодні, 30 липня, тактична авіація ворога закинула в районі острова дві авіабомби невстановленого зразку. Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Крім того, серед ночі ворог зі східного узбережжя Азовського моря спрямував ударні безпілотники типу «Shahed-136» по аграрних підприємствах Херсонщини

Всі 4 безпілотники знищено силами протиповітряної оборони. Уламки впали на територію однієї з агрофірм. Виникла пожежа зернового сховища, яку оперативно загасили. Пошкоджено складські приміщення. Люди не постраждали, — зазначають в ОК «Південь».

Джерело: Ракурс


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