Рашисти знову атакували авіабомбами Зміїний

Острів Зміїний, фото: ГУР Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n185644-rashysty-znovu-atakuvaly-aviabombamy-zmiyinyy.html

Ракурс

Острів Зміїний у Чорному морі знову був атакований рашистами.

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В ніч на сьогодні, 30 липня, тактична авіація ворога закинула в районі острова дві авіабомби невстановленого зразку. Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Крім того, серед ночі ворог зі східного узбережжя Азовського моря спрямував ударні безпілотники типу «Shahed-136» по аграрних підприємствах Херсонщини