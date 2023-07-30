Росіяни в ніч на 30 липня атакували Україну безпілотниками, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n185643-rashysty-vnochi-atakuvaly-ukrayinu-bezpilotnykamy-zbyto-chotyry-shahedy-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 липня, атакували з південно-східного напрямку чотирма ударними безпілотниками типу Shahed.

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Усі ці безпілотники було знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, вчора, 29 липня протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.