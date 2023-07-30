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Ракурс
Росіяни в ніч на 30 липня атакували Україну безпілотниками, фото: «Мілітарний»

Рашисти вночі атакували Україну безпілотниками, збито чотири «шахеди» (ІНФОГРАФІКА)

30 лип 2023, 09:17
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 липня, атакували з південно-східного напрямку чотирма ударними безпілотниками типу Shahed.


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Усі ці безпілотники було знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, вчора, 29 липня протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала до 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, — додають у Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


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