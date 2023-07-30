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Россияне в ночь на 30 июля атаковали Украину беспилотниками, фото: «Милитарный»
Рашисты ночью атаковали Украину беспилотниками, сбиты четыре «шахеда» (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n185643-rashisty-nochu-atakovali-ukrainu-bespilotnikami-sbity-chetyre-shaheda-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 липня, атакували з південно-східного напрямку чотирма ударними безпілотниками типу Shahed.
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Усі ці безпілотники було знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, вчора, 29 липня протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала до 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, — додають у Повітряних силах.
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