Россияне в ночь на 30 июля атаковали Украину беспилотниками, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n185643-rashisty-nochu-atakovali-ukrainu-bespilotnikami-sbity-chetyre-shaheda-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 липня, атакували з південно-східного напрямку чотирма ударними безпілотниками типу Shahed.

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Усі ці безпілотники було знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, вчора, 29 липня протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.