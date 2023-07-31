Президент Украины Владимир Зеленский прибывает на 32-й саммит Лиги арабских государств в Джидде, 19 мая 2023 года

https://racurs.ua/n185683-v-saudovskoy-aravii-bez-rossii-sostoyatsya-mirnye-peregovory-po-ukraine-wsj.html

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У Саудівській Аравії на початку серпня пройдуть переговори про мирне врегулювання російсько-української війни, в яких братимуть участь представники України, США, Євросоюзу та ключових країн, таких як Індія та Бразилія.

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Про це 31 липня повідомила газета The Wall Street Journal, пославшись на дипломатів, які беруть участь у обговоренні зустрічі. Як очікується, захід пройде 5−6 серпня у Джидді.

На нього запрошено високопосадовців рівня радників з національної безпеки з більш ніж 30 країн, пише The Financial Times, теж з посиланням на джерела. росію на саміт не запрошували.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що Україна готує у Саудівській Аравії зустріч «щодо реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського», в якій братимуть участь радники глав різних країн. Єрмак не назвав час та точне місце переговорів.

За даними ЗМІ, на зустріч, зокрема, запросили представників Китаю, Бразилії, ПАР, Індії, Індонезії, Аргентини, Єгипту, Мексики, Чилі та Замбії. Запрошення отримали країни, які підтримують Україну, наприклад, Японія та Південна Корея, понад десяток європейських країн, а також безпосередньо Євросоюз.

Скільки країн візьмуть участь у саміті, поки що неясно. Свою участь підтвердили Велика Британія, ПАР, Польща та країни ЄС. Очікується, що у саміті братиме участь радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Західні дипломати вважають, що саміт вирішили провести в Саудівській Аравії, сподіваючись залучити на зустріч Китай, який підтримує тісні зв’язки з росією, пише WSJ. Джерела видання кажуть, що участь Пекіна не очікується, але не виключається.

Переговори в Джидді стануть продовженням схожої зустрічі, що відбулася у червні в Копенгагені. У ній взяли участь Україна, великі країни Європи, а також Бразилія, Індія, Туреччина та ПАР. Джейк Салліван брав участь у ній з відеозв’язку.

Представники України та країн Заходу розраховують, що переговори дозволять провести до кінця 2023 мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи врегулювання війни. Європейські чиновники сподіваються, що такий саміт можна провести до осені, але, на думку The Wall Street Journal, цей термін виглядає амбітним. Глава офісу Зеленського Андрій Єрмак повідомив, що «глобальний саміт на рівні лідерів держав» може відбутися до кінця року.

Прес-секретар кремлівського диктатора путіна, коментуючи повідомлення про зустріч у Джидді, заявив, що росія уважно слідкуватиме за зустріччю. За його словами, російська влада вітає «будь-які спроби сприяти мирному врегулюванню» конфлікту, але в Україні «не хочуть миру».