ВСУ уничтожили два ЗРК и огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" россиян

https://racurs.ua/n185696-vsu-unichtojili-dva-zrk-i-ognemetnuu-sistemu-zalpovogo-ognya-tos-1a-solncepek-rossiyan.html

Ракурс

Сили оборони знищили ще одну ворожу вогнеметну систему «Солнцепьок».

.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 31 липня.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили артилерійський засіб на вогневій позиції та чотири райони зосередження особового складу ворога.

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три — по зенітно-ракетних комплексах ворога.

«Солнцепьок» — важка та дуже небезпечна вогнеметна система залпового вогню. Нею окупанти обстрілюють наші території. Постріл здатний знищувати все — від броньованої техніки до об'єктів інфраструктури.

Минулого тижня український FPV-дрон перетворив російський Солнцепьок на купу брухту.